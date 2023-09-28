В школе под Омском установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:20
Накануне, 27 сентября, в Чернолученской средней школе открыли мемориальную доску в память о местном жителе Николае Гончарове, погибшем в спецоперации, сообщили в социальных сетях образовательного учреждения.
«Школьный митинг начался с поднятием флага Омского района и флага РФ. Школьники торжественно застыли под звуки гимна нашей страны. Во взглядах, собранности и серьезности ребят чувствовалась ответственность и патриотичное отношение к происходящему событию», — рассказали в школе.
Николай Гончаров родился 12 января 1991 года в поселке Чернолучье, закончил местную среднюю школу, с 2013 года учился в танковом инженерном институте и стал военным.
Гвардии майор Николай Гончаров погиб 12 сентября прошлого года при выполнении воинского долга. Посмертно награжден Орденом Мужества. У военнослужащего остались родители, жена и две дочери.