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В школе под Омском установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО

В школе под Омском установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО

28 сентября 2023, 05:18
Фото: МБОУ "Чернолученская СОШ"
Гвардии майор Николай Гончаров погиб в сентябре прошлого года при выполнении воинского долга. У него остались жена и две дочери.

Накануне, 27 сентября, в Чернолученской средней школе открыли мемориальную доску в память о местном жителе Николае Гончарове, погибшем в спецоперации, сообщили в социальных сетях образовательного учреждения.

«Школьный митинг начался с поднятием флага Омского района и флага РФ. Школьники торжественно застыли под звуки гимна нашей страны. Во взглядах, собранности и серьезности ребят чувствовалась ответственность и патриотичное отношение к происходящему событию», — рассказали в школе.

Николай Гончаров родился 12 января 1991 года в поселке Чернолучье, закончил местную среднюю школу, с 2013 года учился в танковом инженерном институте и стал военным.

Гвардии майор Николай Гончаров погиб 12 сентября прошлого года при выполнении воинского долга. Посмертно награжден Орденом Мужества. У военнослужащего остались родители, жена и две дочери.

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#Общество#Омск#Омская область#Школа#Погиб#Сво#Евгений Игишев#Мемориальная доска#Участник СВО#Чернолучье
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