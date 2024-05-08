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Поддержка ветеранов сво

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Май
Электронные удостоверения «СВОи» для ветеранов боевых действий стали еще удобнее
8 мая, 06:51
Апрель
Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником СВО с позывным Белый Соболь
Градоначальник познакомился с участником спецоперации, который ведет блог с более чем 8 тысячами подписчиков.
19 апреля, 13:05
Более 573 миллионов. Омским участникам СВО разрешили временно не выплачивать долги
4 апреля, 11:39
Декабрь 2023
Сюрпризы под елкой. Детям участников СВО и сиротам вручат льготные новогодние подарки
7 декабря 2023, 15:24
Ноябрь 2023
Директор омской федерации гандбола поддержал СВО и стал «врагом Украины»
Такая информация появилась на сайте «Миротворец», заблокированном на территории РФ.
24 ноября 2023, 13:13
«Чтобы победить». В Омск прибыл Алексей Поддубный с патриотическим концертным туром
10 ноября 2023, 10:49
Сентябрь 2023
Виталий Хоценко побывал в гостях у ветерана СВО из Нижнеомского района
Губернатор рассказал о встрече с семьей ветерана Александра Федюнина в своем телеграм-канале.
29 сентября 2023, 09:09
Омский суд признал незаконным отказ в единовременной выплате участнику СВО
26 сентября 2023, 12:17
Август 2023
В Омске детей бойцов СВО и ветеранов боевых действий предложили снабдить «молочкой»
Сохранение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни являются приоритетным направлением народной программы партии «Единая Россия».
31 августа 2023, 05:36
В Омской области обновят состав комиссии по поддержке участников спецоперации
10 августа 2023, 11:58
Май 2023
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Омске
23 мая 2023, 15:55

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