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«Уральские авиалинии» выплатили компенсации почти всем пассажирам рейса Сочи-Омск

29 сентября 2023, 09:50
Фото: 1MI
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Сейчас осталось всего семь пассажиров, которые не еще не оформили заявление на компенсацию после посадки самолета в поле.

Размер компенсационной выплаты составляет 100 000 рублей и его может получить каждый пассажир рейса U6-1383 Сочи-Омск.

По данным на 29 сентября в авиакомпанию было подано 154 заявки с запросом о компенсации, все они обработаны. Сообщается, что денежные средства поступят на счета пассажиров в течение 5-10 дней, длительность ожидания перевода зависит от используемого банка.

«Если вы были на этом рейсе и ещё не оформили заявление, то сделать это можно на сайте авиакомпании», — обратились к пассажирам в пресс-службе «Уральских авиалиний».
В «Уральских авиалиниях» рассказали о состоянии самолета рейса Сочи-Омск
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#Самолет#Омск#Омская область#Пассажиры#Компенсация#Новости#Компенсация морального ущерба#Анастасия Баянова#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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