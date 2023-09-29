«Уральские авиалинии» выплатили компенсации почти всем пассажирам рейса Сочи-Омск

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Размер компенсационной выплаты составляет 100 000 рублей и его может получить каждый пассажир рейса U6-1383 Сочи-Омск.
По данным на 29 сентября в авиакомпанию было подано 154 заявки с запросом о компенсации, все они обработаны. Сообщается, что денежные средства поступят на счета пассажиров в течение 5-10 дней, длительность ожидания перевода зависит от используемого банка.
«Если вы были на этом рейсе и ещё не оформили заявление, то сделать это можно на сайте авиакомпании», — обратились к пассажирам в пресс-службе «Уральских авиалиний».