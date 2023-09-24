Подростки на «Жигулях» намеренно сбили ребенка на велосипеде и уехали

Инцидент произошел в дагестанском селе Агачаул. Двое подростков катались на «Жигули». Им якобы не понравилось, что юный велосипедист подрезал машину. Тогда парни решили «проучить» ребенка: сбивали его задним ходом авто, пока мальчик не упал и не заплакал.