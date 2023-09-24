Подростки на «Жигулях» намеренно сбили ребенка на велосипеде и уехали

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Инцидент произошел в дагестанском селе Агачаул. Двое подростков катались на «Жигули». Им якобы не понравилось, что юный велосипедист подрезал машину. Тогда парни решили «проучить» ребенка: сбивали его задним ходом авто, пока мальчик не упал и не заплакал.
Водитель вышел, подошел с пострадавшему, затем сел в «Жигули» и уехал вместе с приятелем. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикуют «Новые известия».
Известно, что ребенок не получил серьезных травм. Его отец отыскал автомобиль обидчиков и сжег его. 16-летний водитель задержан, находится в полиции.
Напомним, ранее на Левом берегу Омска 16-летний подросток на отечественном авто тоже сбил девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.