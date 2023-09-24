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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

иллюстрация

Подростки на «Жигулях» намеренно сбили ребенка на велосипеде и уехали

24 сентября 2023, 07:54
Фото: 1MI
иллюстрация
Отец пострадавшего отыскал машину обидчиков и сжег ее.

Инцидент произошел в дагестанском селе Агачаул. Двое подростков катались на «Жигули». Им якобы не понравилось, что юный велосипедист подрезал машину. Тогда парни решили «проучить» ребенка: сбивали его задним ходом авто, пока мальчик не упал и не заплакал.

Водитель вышел, подошел с пострадавшему, затем сел в «Жигули» и уехал вместе с приятелем. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикуют «Новые известия».

Известно, что ребенок не получил серьезных травм. Его отец отыскал автомобиль обидчиков и сжег его. 16-летний водитель задержан, находится в полиции.

Напомним, ранее на Левом берегу Омска 16-летний подросток на отечественном авто тоже сбил девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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#Общество#Происшествия#ДТП#Полиция#Россия#ДТП с детьми#Новости
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