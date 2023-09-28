Отправится в колонию на 9,5 лет. Омич зарезал приятеля и украл его деньги и ружье

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
В Седельниковском районе Омской области местного жителя осудили за убийство, кражу денег и ружья, сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе Облсуда. 50-летнего мужчину приговорили к 9,5 годам колонии строго режима.
Трагедия произошла в марте нынешнего года в селе Новоуйка Седельниковского района. Подсудимый распивал алкоголь с односельчанином, когда между ними вспыхнул конфликт. Мужчина четыре раза ударил ножом потерпевшего в грудь и спину, от чего тот скончался рядом с домом подсудимого.
Сельчанин, чтобы скрыть улики, перенес тело погибшего в сарай и спрятал в сене. После совершения преступления он решил покинуть деревню. Подсудимый проник в дом погибшего, забрал 100 тысяч рублей и охотничье ружье с патронами.
Суд признал мужчину виновным по трем статьям. Приговор вступил в законную силу.