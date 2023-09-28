Отправится в колонию на 9,5 лет. Омич зарезал приятеля и украл его деньги и ружье

Трагедия произошла в марте нынешнего года в селе Новоуйка Седельниковского района. Подсудимый распивал алкоголь с односельчанином, когда между ними вспыхнул конфликт. Мужчина четыре раза ударил ножом потерпевшего в грудь и спину, от чего тот скончался рядом с домом подсудимого.