Омичке, убившей мужа на глазах у детей, потребовали 15 лет заключения

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В прокуратуре Омской области рассказали о прениях сторон по уголовному делу 44-летней жительницы села Андреевка (Омский район). Ее обвинили в убийстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также тяжкого вреда здоровью малолетнего.
Государственный обвинитель предложил назначить ей наказание в виде 15 лет заключения в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Напомним, что женщина, по данным следствия, ударила несколько раз ножом 59-летнего мужа в разгар застолья. Мужчина скончался. Это произошло в декабре прошлого года. Их малолетние дети стали свидетелями расправы. Шестилетний сын получил психологическую травму и расстройство после увиденного, заключили специалисты на судебной психолого-психиатрической экспертизе.
Следователи также пришли к предварительному выводу, что сельчанка ударила ножом общего знакомого, который пытался пресечь нападение. Женщина частично признала вину, заявив, что оборонялась. Также, по ее мнению, дети не видели происходящего.
Гособвинитель требует помимо тюремного срока взыскать с фигурантки дела 500 тыс рублей в пользу потерпевших детей. Средства пойдут в качестве компенсации причиненного морального вреда.
У подсудимой будет возможность сказать последнее слово на оглашении приговора. Очередное судебное заседание состоится 6 октября.