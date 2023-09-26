Омичке, убившей мужа на глазах у детей, потребовали 15 лет заключения

Напомним, что женщина, по данным следствия, ударила несколько раз ножом 59-летнего мужа в разгар застолья. Мужчина скончался. Это произошло в декабре прошлого года. Их малолетние дети стали свидетелями расправы. Шестилетний сын получил психологическую травму и расстройство после увиденного, заключили специалисты на судебной психолого-психиатрической экспертизе.