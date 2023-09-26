Спрятал тело в мусорном баке. В Омске вынесли приговор мужчине, зарезавшему приятеля

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
В Советском районном суде Омска вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве своего знакомого, сообщили 26 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.
Трагедия произошла ночью 24 апреля нынешнего года. Мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта не меньше 19 раз ударил своего знакомого ножом. Потерпевший скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый поместил тело погибшего и нож в пакет и вынес в мусорный бак рядом с домом. Избавиться от улик мужчине помогал отец.
Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.