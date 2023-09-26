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Спрятал тело в мусорном баке. В Омске вынесли приговор мужчине, зарезавшему приятеля

26 сентября 2023, 09:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичу, который зарезал знакомого и спрятал тело в мусорном баке, дали 8 лет

Подсудимый не меньше 19 раз ударил ножом потерпевшего. Трагедия произошла в конце апреля нынешнего года.

В Советском районном суде Омска вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве своего знакомого, сообщили 26 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла ночью 24 апреля нынешнего года. Мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта не меньше 19 раз ударил своего знакомого ножом. Потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый поместил тело погибшего и нож в пакет и вынес в мусорный бак рядом с домом. Избавиться от улик мужчине помогал отец.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ударил ножом 19 раз. Омича будут судить за убийство своего знакомого
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#Происшествия#Омск#Омская область#Алкогольное опьянение#Убийство#Уголовное дело#Приговор#Исправительная колония#Евгений Игишев
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