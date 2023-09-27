27 сентября депутаты провели первое заседание осенней сессии Омского горсовета

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Депутаты Омского горсовета сегодня, 27 сентября, собрались на первое пленарное заседание осенней сессий. На обсуждение вынесли 17 тем. Среди них — избрание нового руководителя Контрольно-счетной палаты, новая структура городской администрации, отчет прокуратуры о состоянии законности и правопорядка на территории Омска в первом полугодии 2023 года, передача Центра компетенций по вопросам городской администрации в областную собственность, присвоение скверу рядом со зданием Заксобрания Омской области имени Владимира Варнавского и др.
«Мы начали работу осенней сессии Омского городского совета, главная задача в осенней сессии — принятие бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы. Сегодня на заседании мы приняли не менее важные решения, которые связаны с назначением на пять лет Александра Клюхина руководителем Контрольно-счетной палаты. У него есть опыт работы и в Контрольно-счетной палате, и в исполнительной власти города Омска», — отметил председатель городского парламента Владимир Корбут.
Принятие решения по одному из обсуждаемых вопросов — созданию вероисповедальных кладбищ — отложили до октября.
«В связи с тем, что этот вопрос очень быстро зашел и в администрацию, и в комитет Омского городского совета, депутаты приняли решение более тщательно рассмотреть данный вопрос. Приняли его к рассмотрению, но дальнейшая судьба данного документа будет рассматриваться в октябре», — сообщил Корбут.
По мнению Сергея Шелеста, осенняя сессия стартовала нормально, все депутаты вышли с новыми силами.
«Сегодня мы наблюдаем слаженную работу нашей городской думы вместе с администрацией Омска. Город — это живой организм, задачи постоянно у нас возникают новые. Но любые наши действия и решения будут направлены на улучшение жизни омичей», — сказал мэр Омска.