27 сентября депутаты провели первое заседание осенней сессии Омского горсовета

Депутаты Омского горсовета сегодня, 27 сентября, собрались на первое пленарное заседание осенней сессий. На обсуждение вынесли 17 тем. Среди них — избрание нового руководителя Контрольно-счетной палаты, новая структура городской администрации, отчет прокуратуры о состоянии законности и правопорядка на территории Омска в первом полугодии 2023 года, передача Центра компетенций по вопросам городской администрации в областную собственность, присвоение скверу рядом со зданием Заксобрания Омской области имени Владимира Варнавского и др.