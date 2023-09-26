Зарплата до 59 тысяч. В омский минфин ищут специалистов и консультантов

Для ведущей группы должностей зарплатная «вилка» составляет от 41,6 тысяч до 59,2 тысяч рублей, а для старшей группы должностей — от 31,4 тысячи до 43,1 тысяч. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы.