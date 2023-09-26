Зарплата до 59 тысяч. В омский минфин ищут специалистов и консультантов

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Министерство финансов Омской области опубликовало свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. В ведомстве формируют кадровый резерв. Вакансии открыты в трех подразделениях министерства: в департаменте бюджетной политики, департаменте цифровизации управления государственными и муниципальными финансами, департаменте правовой и контрольной работы. Заявки от кандидатов принимают с 26 сентября по 16 октября.
Для ведущей группы должностей зарплатная «вилка» составляет от 41,6 тысяч до 59,2 тысяч рублей, а для старшей группы должностей — от 31,4 тысячи до 43,1 тысяч. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы.
Отметим, что к старшей группе должностей относятся специалисты-эксперты, а к ведущей — консультанты.
Ранее Город55 сообщал, что на завод имени Попова требуют сотрудники рабочих специальностей. Кандидатам готовы предложить зарплату от 70 тысяч рублей.