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Зарплата до 59 тысяч. В омский минфин ищут специалистов и консультантов

26 сентября 2023, 05:58
Фото: 1MI
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В минфине Омской области разместили вакансии с зарплатой до 59 тысяч

От кандидатов требуется высшее образование и опыт государственной службы. В ведомстве формируют кадровый резерв.

Министерство финансов Омской области опубликовало свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. В ведомстве формируют кадровый резерв. Вакансии открыты в трех подразделениях министерства: в департаменте бюджетной политики, департаменте цифровизации управления государственными и муниципальными финансами, департаменте правовой и контрольной работы. Заявки от кандидатов принимают с 26 сентября по 16 октября.

Для ведущей группы должностей зарплатная «вилка» составляет от 41,6 тысяч до 59,2 тысяч рублей, а для старшей группы должностей — от 31,4 тысячи до 43,1 тысяч. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы.

Отметим, что к старшей группе должностей относятся специалисты-эксперты, а к ведущей — консультанты.

Ранее Город55 сообщал, что на завод имени Попова требуют сотрудники рабочих специальностей. Кандидатам готовы предложить зарплату от 70 тысяч рублей.

Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
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#Работа#Омск#Омская область#Чиновники#Минфин#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев#Госслужащие
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