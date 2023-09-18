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Требуются рабочие специальности

Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий

18 сентября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Требуются рабочие специальности

На омском заводе имени Попова открыли десятки вакансий с зарплатой от 70 тысяч

Будущим сотрудникам предлагают расширенный соцпакет.

В минувшую пятницу в Омске прошла еженедельная ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса. С соискателями пообщались представители радиозавода имени Попова. Предприятие занимается разработкой и производством систем связи и управления.

В настоящее время на предприятии открыто больше 50 вакансий среди рабочих специальностей: регулировщики аппаратуры, токари, фрезеровщики, наладчики станков с программным управлением и другие. Соискателям готовы предложить зарплату от 70 тысяч рублей.

Также для будущих работников предусмотрен расширенный соцпакет, в который, в том числе, входит компенсация санаторно-курортного отдыха.

Как рассказали в региональном Минтруда, на омские предприятия ОПК в этом году устроились 5,7 тысяч человек. В настоящее время на оборонных заводах открыты вакансии для 1,7 тысяч сотрудников.

Следующая ярмарка вакансий пройдет в ближайшую пятницу, 22 сентября, в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11. Вакансии представит ОМО им. П. И. Баранова.

Ранее Город55 рассказывал, что в мэрию Омска требуются специалисты, желающие трудиться на государственной службе. Соискателям готовы предложить зарплату до 43 тысяч рублей.

Зарплаты до 43 тысяч рублей. В мэрии Омска набирают специалистов на госслужбу
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#Омск#Омская область#Зарплата#Профсоюз#Горячая линия#Трудоустройство#Вакансии#Евгений Игишев#ОПК#Резюме#Кадровый центр#Работа России#Токарь
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