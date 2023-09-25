В Воронежской области до середины октября продлен запрет на посещение лесов

Такие ограничения были введены из-за повышенной опасности возникновения пожаров, которая сохраняется на лесных участках. Гражданам запрещено гулять по лесам и передвигаться на транспорте на территориях лесного фонда до 17 октября. Об этом пишет voronezhnews.ru.