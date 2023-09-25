Летевшие в Омск самолеты пришлось из-за тумана посадить в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:39
В расписании омского аэропорта появились изменения. Сегодня утром, 25 сентября, сюда направлялись самолеты из Санкт-Петербурга и Сочи. Однако их пришлось отправить в аэропорт соседнего города из-за сильного тумана, который сгустился над Омском.
Рейсы перенаправили в Новосибирск, аэропорт Толмачево. Из Сочи самолет должен был приземлиться в Омске еще в 05:55, но по итогу пассажиры спустились только в 09:03 по местному времени.
Пассажиры рейса Санкт-Петербург-Омск сошли с борта на землю вместо 05:35 в 08:49 по новосибирскому времени. Перевозкой занимались авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот».
Из-за непогоды задержался самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы. Его ждали в 05:30. Согласно онлайн-табло омского аэропорта, в данное время идет разбор багажа. Кроме того, прилетел позже столичный рейс «Сибири» (S7). Вместо 05:45 пассажиры из Домодедово прибыли в Омск в 07:24.
Также пришлось задержать сразу несколько вылетов из Омска. На момент публикации все самолеты отправились в точки назначения.