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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

иллюстрация

Летевшие в Омск самолеты пришлось из-за тумана посадить в Новосибирске

25 сентября 2023, 04:35
Фото: Город55
иллюстрация
Прибыли в соседний город пассажиры, летевшие из северной столицы и с курорта.

В расписании омского аэропорта появились изменения. Сегодня утром, 25 сентября, сюда направлялись самолеты из Санкт-Петербурга и Сочи. Однако их пришлось отправить в аэропорт соседнего города из-за сильного тумана, который сгустился над Омском.

Рейсы перенаправили в Новосибирск, аэропорт Толмачево. Из Сочи самолет должен был приземлиться в Омске еще в 05:55, но по итогу пассажиры спустились только в 09:03 по местному времени.

Пассажиры рейса Санкт-Петербург-Омск сошли с борта на землю вместо 05:35 в 08:49 по новосибирскому времени. Перевозкой занимались авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот».

Из-за непогоды задержался самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы. Его ждали в 05:30. Согласно онлайн-табло омского аэропорта, в данное время идет разбор багажа. Кроме того, прилетел позже столичный рейс «Сибири» (S7). Вместо 05:45 пассажиры из Домодедово прибыли в Омск в 07:24.

Также пришлось задержать сразу несколько вылетов из Омска. На момент публикации все самолеты отправились в точки назначения.

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#Омск#Омская область#Задержка рейса#Новости#Омский аэропорт#Задержка самолета#Алина Ясинская
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