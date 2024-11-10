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Александр Мураховский

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2024
На пост замглавы омского минздрава вернется медик с известной фамилией
10 ноября, 11:44
Инсайд: в деле о лишении лицензии «ОМЦ» засветился экс-глава минздрава Мураховский
19 августа, 05:00
2023
Сроком на один год. В омском минздраве переназначили заместителей министра
24 ноября 2023, 07:36
«Прошли большой путь». Мураховский подвел итоги работы на посту министра
Мураховский рассказал, что продолжительность жизни омичей увеличилась до 71 года, а в регионе проводится все больше высокотехнологических операций.
21 ноября 2023, 07:22
На амбулатории с жилым блоком для омских медиков направят еще больше 37 миллионов
Модульные ФАПы появятся в нескольких населенных пунктах.
13 ноября 2023, 09:17
«Такого не было»: в областном правительстве не подтвердили назначение нового министра
30 октября 2023, 09:36
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
10 октября 2023, 04:57
«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава
5 октября 2023, 06:56
В Омске закупили 7,5 тысяч доз «Спутника». Прививку получат пациенты из группы риска
22 сентября 2023, 07:22
Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
2 августа 2023, 08:16
Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона
19 марта 2023, 08:15
2022
В омском минздраве прокомментировали уход Мураховского на больничный
5 декабря 2022, 15:32

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