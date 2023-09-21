Ушел и не вернулся. В Омской области ищут подростка, который вышел из дома и пропал

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Известно, что 15-летний житель области проживает в Полтавском районе, в рабочем поселке Полтавка. 19 сентября, около 13:00, он вышел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
В объявлении о пропаже отмечается, что парень выглядит старше своего возраста — на вид ему 17-18 лет, рост — около 180 см. Имеет среднее телосложение и темные короткие волосы.
На момент выхода из дома в день исчезновения подросток был одет синие кроссовки с белыми вставками, синие джинсы и зеленую футболку.