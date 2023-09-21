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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

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Ушел и не вернулся. В Омской области ищут подростка, который вышел из дома и пропал

21 сентября 2023, 11:42
Фото: 1MI
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В Омской области ищут 15-летнего парня, пропавшего несколько дней назад

Информацию о начале поисковых мероприятий опубликовал ПСО «Доброспас-Омск» в официальном сообществе в соцсети.

Известно, что 15-летний житель области проживает в Полтавском районе, в рабочем поселке Полтавка. 19 сентября, около 13:00, он вышел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В объявлении о пропаже отмечается, что парень выглядит старше своего возраста — на вид ему 17-18 лет, рост — около 180 см. Имеет среднее телосложение и темные короткие волосы.

На момент выхода из дома в день исчезновения подросток был одет синие кроссовки с белыми вставками, синие джинсы и зеленую футболку.

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#Омск#Омская область#Поиски#Новости#Поисково-спасательный отряд#Пропал человек#Пропал омич#Поиск пропавших#Пропал мужчина#Анастасия Баянова
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