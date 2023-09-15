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Иллюстриация

Пропала 18 лет назад. В Омской области ищут женщину, которая исчезла в 2005 году

15 сентября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Иллюстриация
Последнее известное местонахождение 70-летней жительницы области — село Степное Марьяновского района.

Информацию о возобновлении поисков опубликовали в сообществе поискового спасательного отряда ПСО «ДОБРОСПАС-ОМСК».

Женщина проживала по адресу улица 3-я Островая, дом 166. Приметы: плотное телосложение, волосы до плеч и небольшой рост — 160 см.

У пропавшей есть и особые приметы: татуировка на левом бедре с изображением чайки и шрам на животе после операции.

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» просит людей, обладающих какой-либо информацией об исчезнувшей обращаться по телефону 8-999-470-10-08, либо звонить в полицию по телефону 02(102).

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#Омск#Омская область#Пропавший#Новости#Пропал человек#Поиск пропавших#Пропал#Анастасия Баянова
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