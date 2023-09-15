Пропала 18 лет назад. В Омской области ищут женщину, которая исчезла в 2005 году

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Информацию о возобновлении поисков опубликовали в сообществе поискового спасательного отряда ПСО «ДОБРОСПАС-ОМСК».
Женщина проживала по адресу улица 3-я Островая, дом 166. Приметы: плотное телосложение, волосы до плеч и небольшой рост — 160 см.
У пропавшей есть и особые приметы: татуировка на левом бедре с изображением чайки и шрам на животе после операции.
Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» просит людей, обладающих какой-либо информацией об исчезнувшей обращаться по телефону 8-999-470-10-08, либо звонить в полицию по телефону 02(102).