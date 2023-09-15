Севший в поле пилот признал, что полосы в Омске хватало для посадки

К этим расчетам пилоты якобы добавили еще 15% из-за открытых створок шасси, которые создают сопротивление и увеличивают расход топлива. Еще 10% они учли, так как спойлеры были убраны. Тем самым якобы по прилету в Новосибирск должно было остаться больше тонны топлива, заявил командир.