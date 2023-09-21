В Омске замерли цены на квадратные метры. Рассказываем почему

Поговорили с экспертом о текущей ситуации на региональном рынке недвижимости, о спросе и предложениях, о ценах и ожиданиях.

Как изменились цены на недвижимость в Омске?

Что будет с ценами на жилье в Омске этой осенью?

Повысятся ли цены на новостройки в Омске?

Изменятся ли цены на элитное жилье в Омске осенью 2023 года?

Есть ли дефицит квартир в Омске?