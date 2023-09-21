В Омске замерли цены на квадратные метры. Рассказываем почему

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 05:53
Вопреки прогнозам весной и летом текущего года цены на жилье в Омске и области, как и в целом по стране, неуклонно шли вверх, а осенью к этой тенденции добавилось еще и повышение ключевой ставки Центральным банком России. Чего ждать в такой ситуации потенциальным покупателям и продавцам квартир и к чему стремится омский рынок недвижимости этой осенью, Город55 поговорил с известным предпринимателем и политиком, генеральным директором ООО «Миард», президентом НП «Омская коллегия оценщиков» Павлом Кручинским. Рассказываем.
Сначала проанализируем, а как вообще изменились цены на жилье в Омске с начала года. На вторичном рынке возьмем четыре вида жилья: квартиры низкого качества, среднего (типовые), улучшенные и элитные квартиры. Так, по данным статистиков, за I квартал 2023 года эта недвижимость остановилась на нижеследующих ценах за 1 квадратный метр:
По итогам второго квартала за те же квадратные метры просили уже совсем другие деньги:
Таким образом, получается, что за указанный период квартиры низкого качества прибавили в цене 0,6%, типовые подросли на 3,8%, улучшенные — почти на 4%, а элитные квартиры подскочили в цене на 1,2%.
Что касается новостроек, то тут в нашей выборке три сегмента: типовые, улучшенные и элитные квартиры, и ситуация там следующая:
В итоге имеем рост у типовых квартир на 2,2%, у элитных — на 2,3%, а вот у улучшенных, напротив, фиксируем снижение цены на 0,9%.
Теперь собственно о том, чего ждать от цен на недвижимость текущей осенью. Возможно ли снижение на вторичном рынке?
«Этой осенью цены должны замедлить свой рост, особенно на вторичном рынке. Главная причина этого — поднятие ипотечных ставок. Сегодня рабочая ставка уже колеблется в пределах 14—15%. Уже сейчас ценовой пузырь, который был раздут в режиме ажиотажа весной и летом этого года, сдувается. К концу года рынок замедлится, но резкого падения ожидать не стоит. По факту некое снижение есть уже и сейчас — те цены, что указаны в рекламе, и суммы, прописанные в договорах сделок, на 5—7, а то и 10% ниже. То есть идет торг, причем усиленный торг, когда клиенты готовы купить сейчас, а продавцы с гибкостью — продают. Однако общей тенденции к снижению, к сожалению, не наблюдается», — заявил Павел Кручинский.
Ситуация могла бы измениться, если бы для миллионного Омска хватало предложений на рынке новостроек.
«Дело в том, что вторичный рынок обычно подпитывает „родничок“ новостроек, а их для миллионного города у нас достаточно скромный объем предложений», — считает Кручинский.
Вот и получается, что цены на вторичку замедлят рост, а снижаться будут только в результате торга.
Что касается новостроек, то тут возможен дальнейший рост, поскольку, как это ни странно, на это повлияли различные ипотечные программы с господдержкой.
«Новостройки уже и так существенно выросли в цене, и август, в том числе, это наглядно продемонстрировал, так как это сразу же отразилось на ставке вторичного рынка — цены там поползли вверх. Тут надо понимать, что ипотека с государственной поддержкой, а также семейная сейчас очень серьезно стимулируют рынок новостроек, вот они и подорожали и, скорее всего, будут дорожать и дальше. Хотя цены уже и так неоправданно высокие: в среднем по Омску это в пределах 106—110 тысяч за квадратный метр, есть предложения и за 150—160 тысяч», — пояснил гендиректор «Миарда».
По словам нашего эксперта, на рынке элитного жилья в Омске этой осенью вообще не стоит ждать каких-либо изменений, и причина тут в дефиците.
«Элитного жилья в Омске не так много, и в последние годы застройщики его не предлагают. Следовательно, вариантов мало и есть некий дефицит, хотя на рынке оно присутствует и имеет своего покупателя. Собственники такой недвижимости не сильно уступают в цене, больших объемов такого жилья на рынке нет, потому оно будет стоять в том же ценовом сегменте — приблизительно до 200 тысяч рублей за квадратный метр», — уверен Павел Кручинский.
Есть, и довольно-таки существенный, и он продолжает увеличиваться как на вторичном, так и на первичном рынке.
«На вторичном рынке продолжается уменьшение количества предложений. Так, если сравнивать с прошлым годом, то квартир на продажу стало меньше на 40—45%. К сожалению, вторичка „вымывается“, и в помощь ей может быть только первичный рынок, но новостроек для Омска недостаточно. Потому этот сегмент должен развиваться более активно и стремительно», — заявил Кручинский.
Условно всех омских покупателей жилья (как реальных, так и потенциальных), по заверениям нашего собеседника, можно разделить на четыре категории:
«Еще одна категория, которая как бы не вписывается в общий порядок, — это покупатели, которые отложили покупку на неопределенный срок, например из-за нехватки денег на первоначальный взнос, чересчур высокого платежа по ипотеке или низкой заработной платы для положительного решения. Эти клиенты будут формировать на рынке отложенный спрос и вернутся в более благоприятные периоды и условия», — объяснил эксперт Города55.
Между тем, как сообщил Кручинский, в последние полтора года на рынке недвижимости появились клиенты, которые так или иначе связаны со спецоперацией на Украине. Это родственники бойцов, погибших на СВО, которые получили выплаты от государства и стараются улучшить жилищные условия.
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Подытожим. Этой осенью на вторичном рынке жилья в Омске не стоит ждать каких-то резких потрясений, он выровняется, цены успокоятся, но и снижения, помимо варианта с торгом, не будет. Напротив, есть все тенденции к дальнейшему увеличению стоимости квадратных метров, учитывая дефицит предложений. А вот новостройки из-за нехватки предложений продолжат расти в цене, и немалую роль в этом процессе играют различные ипотечные программы с господдержкой.