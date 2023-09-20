Водителем, который сбил ребенка во дворе и скрылся, оказался 16-летний юноша

Под колеса белого ВАЗ-2107 попал девятилетний мальчик. По записям с камер видеонаблюдения видно, что он бегал с другими детьми у одного из подъездов. В какой-то момент ребенок решил перебежать дорогу. В это время на большой скорости вдоль двора ехал легковой автомобиль.