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Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

иллюстрация

Водителем, который сбил ребенка во дворе и скрылся, оказался 16-летний юноша

20 сентября 2023, 02:58
Фото: Город55
иллюстрация
Пострадавшего мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами.

В региональном УМВД сообщили, что задержали водителя, который сбил ребенка на Левом берегу и скрылся. Авария произошла вчера вечером, 19 сентября, во дворе дома №12/1 на бульваре Архитекторов.

Под колеса белого ВАЗ-2107 попал девятилетний мальчик. По записям с камер видеонаблюдения видно, что он бегал с другими детьми у одного из подъездов. В какой-то момент ребенок решил перебежать дорогу. В это время на большой скорости вдоль двора ехал легковой автомобиль.

Вчера ближе к 23 часам полицейские сообщили, что нашли того, кто сбил мальчика. Как выяснилось, за рулем находился 16-летний юноша. Молодого водителя задержали. Мальчик же находится в тяжелом состоянии в больнице.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Город55 публиковал ранее видеозапись с моментом ДТП. Она находится по ссылке ниже.

В больнице в тяжелом состоянии. На левом берегу Омска водитель сбил ребенка и скрылся
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#Происшествия#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Новости#Скрылся с места аварии#Авария с пострадавшими#Авария с ребенком#Алина Ясинская
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