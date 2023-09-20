Водителем, который сбил ребенка во дворе и скрылся, оказался 16-летний юноша

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:01
В региональном УМВД сообщили, что задержали водителя, который сбил ребенка на Левом берегу и скрылся. Авария произошла вчера вечером, 19 сентября, во дворе дома №12/1 на бульваре Архитекторов.
Под колеса белого ВАЗ-2107 попал девятилетний мальчик. По записям с камер видеонаблюдения видно, что он бегал с другими детьми у одного из подъездов. В какой-то момент ребенок решил перебежать дорогу. В это время на большой скорости вдоль двора ехал легковой автомобиль.
Вчера ближе к 23 часам полицейские сообщили, что нашли того, кто сбил мальчика. Как выяснилось, за рулем находился 16-летний юноша. Молодого водителя задержали. Мальчик же находится в тяжелом состоянии в больнице.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Город55 публиковал ранее видеозапись с моментом ДТП. Она находится по ссылке ниже.