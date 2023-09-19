В больнице в тяжелом состоянии. На левом берегу Омска водитель сбил ребенка и скрылся

По записям с камер видеонаблюдения установлено, что наезд на 9-летнего мальчика совершил водитель белого автомобиля ВАЗ-2107. Сбив ребенка, он покинул место ДТП и скрылся, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.