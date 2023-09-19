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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

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В больнице в тяжелом состоянии. На левом берегу Омска водитель сбил ребенка и скрылся

19 сентября 2023, 14:38
Фото: 1MI
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Омский водитель сбил ребенка в одном из дворов на Левом берегу и скрылся

Информация о происшествии поступила в Госавтоинспекцию около 17:00 часов.

ДТП произошло во дворе дома №12/1 по улице Бульвар Архитекторов.

По записям с камер видеонаблюдения установлено, что наезд на 9-летнего мальчика совершил водитель белого автомобиля ВАЗ-2107. Сбив ребенка, он покинул место ДТП и скрылся, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также благодаря камерам был установлен номер машины водителя. В настоящее время полицейские проводятся розыскные мероприятия по установлению его личности.

Полиция просит омичей-очевидцев происшествия, а также людей, располагающей какой-либо информацией звонить по телефону 79-35-04, либо 102.

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Видео: 1MI
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#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Омская область#Дети#ДТП с детьми#Новости#Анастасия Баянова
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