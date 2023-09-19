В больнице в тяжелом состоянии. На левом берегу Омска водитель сбил ребенка и скрылся

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
ДТП произошло во дворе дома №12/1 по улице Бульвар Архитекторов.
По записям с камер видеонаблюдения установлено, что наезд на 9-летнего мальчика совершил водитель белого автомобиля ВАЗ-2107. Сбив ребенка, он покинул место ДТП и скрылся, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Также благодаря камерам был установлен номер машины водителя. В настоящее время полицейские проводятся розыскные мероприятия по установлению его личности.
Полиция просит омичей-очевидцев происшествия, а также людей, располагающей какой-либо информацией звонить по телефону 79-35-04, либо 102.