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Published Сегодня, 02:43

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В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

20 сентября 2023, 02:43
Фото: Город55
иллюстрация
Синоптики рассказали, когда в регионе станет легче дышать.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о введении режима неблагоприятных метеоусловий на территории Омска и его области. Он продлится до 11 часов сегодняшнего дня, 20 сентября. Степень опасности — первая.

С 23 часов 19 сентября вредные примеси оседают в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды. В это время по возможности лучше не пребывать долгое время на улице и проветривать помещения с помощью кондиционеров.

Жалобы на запах гари и жженой резины жители областного центра начали оставлять накануне вечером. По наблюдениям омичей, вонь была на набережной в Ленинском округе, в районе ОмГТУ, у остановки «Сибзавод», на улице Ленина и в поселке Чкаловский. У многих из-за этого возникает кашель, тошнота и головная боль.

Ранее Город55 писал о неприятном химическом запахе в городе, который ощущали омичи два дня назад, 18 сентября. В минприроды Омской области сообщили, что выбросов не было.

Химические ароматы. В Минприроды объяснили, из-за чего в Омске стоит вонь
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#Омск#Омская область#Выбросы#Новости#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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