В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

Жалобы на запах гари и жженой резины жители областного центра начали оставлять накануне вечером. По наблюдениям омичей, вонь была на набережной в Ленинском округе, в районе ОмГТУ, у остановки «Сибзавод», на улице Ленина и в поселке Чкаловский. У многих из-за этого возникает кашель, тошнота и головная боль.