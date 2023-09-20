В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

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В Обь-Иртышском УГМС рассказали о введении режима неблагоприятных метеоусловий на территории Омска и его области. Он продлится до 11 часов сегодняшнего дня, 20 сентября. Степень опасности — первая.
С 23 часов 19 сентября вредные примеси оседают в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды. В это время по возможности лучше не пребывать долгое время на улице и проветривать помещения с помощью кондиционеров.
Жалобы на запах гари и жженой резины жители областного центра начали оставлять накануне вечером. По наблюдениям омичей, вонь была на набережной в Ленинском округе, в районе ОмГТУ, у остановки «Сибзавод», на улице Ленина и в поселке Чкаловский. У многих из-за этого возникает кашель, тошнота и головная боль.
Ранее Город55 писал о неприятном химическом запахе в городе, который ощущали омичи два дня назад, 18 сентября. В минприроды Омской области сообщили, что выбросов не было.