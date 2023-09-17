Головной офис в Берлине. Омская пенсионерка потеряла на «бирже» 1,3 млн рублей

Пенсионерка взяла кредитов на 1 320 000 рублей, хотела выгоднее вложиться. Но вывести деньги не получилось. Тогда «наставник» из головного офиса в Берлине заявил: счета заблокировали. Для вывода средств предложил внести еще 600 тысяч рублей. Но омичка наконец поняла, что стала жертвой мошенников.