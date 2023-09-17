Головной офис в Берлине. Омская пенсионерка потеряла на «бирже» 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В полицию обратилась 76-летняя жительница Советского округа. Заявила о хищении денег. Сумма ущерба — 1 340 000 рублей.
В начале августе пенсионерке позвонил неизвестный, представился финансистом фондовой компании. Он предложил заработать на торговле акциями на бирже. Омичка согласилась. Скачала приложение, зарегистрировалась, пополнила якобы брокерский счет на 20 тысяч рублей.
Пенсионерка взяла кредитов на 1 320 000 рублей, хотела выгоднее вложиться. Но вывести деньги не получилось. Тогда «наставник» из головного офиса в Берлине заявил: счета заблокировали. Для вывода средств предложил внести еще 600 тысяч рублей. Но омичка наконец поняла, что стала жертвой мошенников.
Полиция предупреждает: будьте бдительны, отзываясь на дистанционные предложения о заработке. Не спешите переводить, вкладывать или брать деньги в кредит.