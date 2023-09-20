Двоих омичей обвиняют в присвоении 650 тысяч, выделенных из бюджета в виде гранта

Следователи выяснили, что в 2020 году фигуранты дела получили из муниципального бюджета 650 тысяч рублей на проект «Инновационная организация полуавтоматического мини-цеха по выпуску кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка». Однако никакую работу подсудимые в рамках гранта не выполняли, а деньги присвоили.