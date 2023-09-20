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Двоих омичей обвиняют в присвоении 650 тысяч, выделенных из бюджета в виде гранта

20 сентября 2023, 07:46
Фото: 1MI
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Фигурантам грозит до 6 лет колонии.

В Омске будут судить 46-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их обвиняют в мошенничестве при получении гранта, сообщили сегодня, 20 сентября, в региональной прокуратуре.

Следователи выяснили, что в 2020 году фигуранты дела получили из муниципального бюджета 650 тысяч рублей на проект «Инновационная организация полуавтоматического мини-цеха по выпуску кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка». Однако никакую работу подсудимые в рамках гранта не выполняли, а деньги присвоили.

Дело рассмотрят в суде Омского района. Омичам грозит до 6 лет колонии.

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#Общество#Омск#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Бюджет#Жители#Грант#Лишение свободы#Присвоение#Евгений Игишев
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