Двоих омичей обвиняют в присвоении 650 тысяч, выделенных из бюджета в виде гранта

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В Омске будут судить 46-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их обвиняют в мошенничестве при получении гранта, сообщили сегодня, 20 сентября, в региональной прокуратуре.
Следователи выяснили, что в 2020 году фигуранты дела получили из муниципального бюджета 650 тысяч рублей на проект «Инновационная организация полуавтоматического мини-цеха по выпуску кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка». Однако никакую работу подсудимые в рамках гранта не выполняли, а деньги присвоили.
Дело рассмотрят в суде Омского района. Омичам грозит до 6 лет колонии.