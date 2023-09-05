В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»

Добавим, что в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении Александра Четверикова — он значился членом совета директоров «Зерна Сибири», сейчас находится в международном розыске. При этом он активно ведет личные страницы в социальных сетях, а в январе 2022 года он попадался норвежскому суду, однако был отпущен, так как в отношении него не было предоставлено доказательств вины. В июле 2023 году стало известно, что Четвериков стал председателем организационного комитета общественной организации «Россияне за рубежом», обосновавшейся в Брюсселе.