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В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»

В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»

5 сентября 2023, 04:53
Фото: 1MI
Осуждены три предпринимателя, которые похитили средства логистического центра.

В Куйбышевском районном суде Омска вынесли приговор по уголовному делу в отношении трех фигурантов дела «Зерна Сибири»: экс-директора АО «ЛК „Зерно Сибири“ Алексея Секачева, экс-директор ООО „Дары Сибири“ Максима Плужникова и директора ООО „Глобал-С“ Станислава Сауты. Об этом объявили в пресс-службе Омского областного суда.

В суде удалось доказать, что они вместе с членом совета директоров «Зерна Сибири», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в 2019–2020 годах похитили у логистического комплекса 54,4 млн рублей, уточнили в прокуратуре Омской области.

Известно, что с января 2019 по май 2020 фигуранты заключали фиктивные договоры на поставку зерна компанией «Дары Сибири», а также на его хранение и оказание услуг элеватора. В реальности же «Дары Сибири» не располагало достаточным объемом зерна и возможностью его хранить. Похищенные по такой схеме 54,4 млн рублей фигуранты потратили на другие цели.

Интересно, что свою вину мужчины не признали, при этом частично погасили ущерб. В итоге суд назначил им наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом по 800 тыс рублей и ограничением свободы на 1 год. Вдобавок к этому все осужденные обязаны полностью погасить причиненный ущерб, уточнили в региональном СУ СКР по Омской области.

Добавим, что в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении Александра Четверикова — он значился членом совета директоров «Зерна Сибири», сейчас находится в международном розыске. При этом он активно ведет личные страницы в социальных сетях, а в январе 2022 года он попадался норвежскому суду, однако был отпущен, так как в отношении него не было предоставлено доказательств вины. В июле 2023 году стало известно, что Четвериков стал председателем организационного комитета общественной организации «Россияне за рубежом», обосновавшейся в Брюсселе.

Омский бизнесмен Александр Четвериков возглавил «Россиян за рубежом»
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