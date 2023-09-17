«Опасно для здоровья». Омичи с Левобережья жалуются на вездесущий запах жженой резины

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Жалобы от омичей на выбросы вновь заполонили социальные сети. «Окна открыть нет возможности», — сказано в группе «Дыши! Омск». В городе вторые сутки действует режим неблагоприятных метеоусловий — период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе.
О неприятных запахах говорят жители микрорайонов Лукьяновка, Николаевка, Солнечный, домов по улицам Дианова и Волгоградская. «По улице трудно идти из-за резкого запаха жженой резины. Одежда, волосы пахнут жженым. Это опасно для здоровья», — пишет омичка.
Отметим, региональное минприроды перестало публиковать ежедневные отчеты о состоянии атмосферного воздуха. Тем временем синоптики озвучили прогноз на ближайшие дни. Слабый ветер может повлечь продление режима НМУ.