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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

иллюстрация

«Опасно для здоровья». Омичи с Левобережья жалуются на вездесущий запах жженой резины

17 сентября 2023, 09:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Левый берег Омска заволокло запахом жженой резины в НМУ

Горожане говорят, пропахли даже волосы и одежда.

Жалобы от омичей на выбросы вновь заполонили социальные сети. «Окна открыть нет возможности», — сказано в группе «Дыши! Омск». В городе вторые сутки действует режим неблагоприятных метеоусловий — период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе.

О неприятных запахах говорят жители микрорайонов Лукьяновка, Николаевка, Солнечный, домов по улицам Дианова и Волгоградская. «По улице трудно идти из-за резкого запаха жженой резины. Одежда, волосы пахнут жженым. Это опасно для здоровья», — пишет омичка.

Отметим, региональное минприроды перестало публиковать ежедневные отчеты о состоянии атмосферного воздуха. Тем временем синоптики озвучили прогноз на ближайшие дни. Слабый ветер может повлечь продление режима НМУ.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Выбросы#Жалобы#Минприроды#Соцсети#Новости
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