«Опасно для здоровья». Омичи с Левобережья жалуются на вездесущий запах жженой резины

Жалобы от омичей на выбросы вновь заполонили социальные сети. «Окна открыть нет возможности», — сказано в группе «Дыши! Омск». В городе вторые сутки действует режим неблагоприятных метеоусловий — период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе.