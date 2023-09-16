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Published Сегодня, 03:28

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Updated Сегодня, 03:42

Выбросы

«Город — газовая камера». В Омске снова объявили режим «черного неба»

16 сентября 2023, 03:28
Фото: Город55
Выбросы

На территории Омской области снова объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Степень опасности явления — первая.

Накануне вечером синоптики Обь-Иртышского УГМС снова рассказали об очередном введении режима НМУ на территории Омска и области. Действовать он будет до 11 часов 16 сентября 2023 года.

В это время вредные примеси будут задерживаться в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды.

С самого вечера в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» горожане стали рассказывать о неприятных запахах, которые они чувствовали в районе улицы Рабиновича, бульвара Архитекторов, Дианова, Дмитриева и на Московке.

«Опять? Вот спасибо! Мы заждались. Так не хватает запаха гари, сжимающего горла, до рвотного позыва. Это самое то, что доктор прописал! НМУ это визитная карточка Омска!»
«Жуткий запах газа. По всей видимости, этилмеркаптана. Левый берег, Дианова. Написала в мониторинг. Конечно, надо уезжать отсюда. Это город — газовая камера, город — душегубка», — посетовали омичи в комментариях.

Жалобы на выбросы и неприятные запахи поступили и в редакцию Города55.

«На Левом берегу, улица Степанца, особенно в выходные, нет с утра глотка свежего воздуха, невозможно открыть форточку. Был когда-то город — сад, а теперь, что же это? Никакое безветрие не объясняет данную ситуацию», — сообщила омичка.

Напомним, что в прошлом месяце, по данным метеорологов, режим НМУ в Омске вводили 21 раз. Весь август наблюдался «высокий» уровень загрязнения воздуха.

Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Выбросы#Загрязнение воздуха#Новости#Режим черного неба#Юлия Истомина#Обь-Иртышское УГМС
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