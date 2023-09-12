«Приготовьтесь к удару». Пассажирка рассказала, как садился в поле самолет Сочи-Омск

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Омск прибыл поезд с пассажирами рейса Сочи-Омск, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области. Город55 пообщался с очевидцами авиаинцидента.
«Посадка была мягкая. Мы ожидали, что будет жесткая. В последний момент крикнули: „Приготовьтесь к удару“. Нас ударило, подскочил самолет. Мы ожидали второй удар, но тоже было мягко», — рассказала пассажирка Марина Валенкова.
Омичку на железнодорожном вокзале встречала дочь. Женщины не могли сдержать слез.
После аварийной посадки пассажиров распределили в пункты временного пребывания, где предоставили необходимую помощь.
«Страх почувствовали, конечно. Я когда позвонила и сказала, что мы приземлились, они не знали. Никто не пострадал, все отлично. Когда мы приземлились, приехал глава района, МЧС, пожарные, скорые. И автобусы нас увезли уже. Нас накормили, напоили и спросили, кто хочет дальше полететь на самолете, а кто — на поезде. Очень хорошо к нам отнеслись», — добавила Марина Валенкова.
Всего на борту находились 170 человек. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стала неисправность гидравлической системы лайнера.