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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Пассажиры и их родственник не могли сдержать слез

«Приготовьтесь к удару». Пассажирка рассказала, как садился в поле самолет Сочи-Омск

12 сентября 2023, 12:27
Фото: Город55
Пассажиры и их родственник не могли сдержать слез

Омичка рассказала, как сел рейс Сочи-Омск в Новосибирской области

Люди, находившиеся в салоне, готовились к худшему.

В Омск прибыл поезд с пассажирами рейса Сочи-Омск, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области. Город55 пообщался с очевидцами авиаинцидента.

«Посадка была мягкая. Мы ожидали, что будет жесткая. В последний момент крикнули: „Приготовьтесь к удару“. Нас ударило, подскочил самолет. Мы ожидали второй удар, но тоже было мягко», — рассказала пассажирка Марина Валенкова.

Омичку на железнодорожном вокзале встречала дочь. Женщины не могли сдержать слез.

Пассажиры и их родственник не могли сдержать слез
Видео: Город55

После аварийной посадки пассажиров распределили в пункты временного пребывания, где предоставили необходимую помощь.

«Страх почувствовали, конечно. Я когда позвонила и сказала, что мы приземлились, они не знали. Никто не пострадал, все отлично. Когда мы приземлились, приехал глава района, МЧС, пожарные, скорые. И автобусы нас увезли уже. Нас накормили, напоили и спросили, кто хочет дальше полететь на самолете, а кто — на поезде. Очень хорошо к нам отнеслись», — добавила Марина Валенкова.

Всего на борту находились 170 человек. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стала неисправность гидравлической системы лайнера.

Летевший в Омск самолет аварийно сел в Новосибирской области
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#Происшествия#Видео#Самолет#Омск#Омская область#Новосибирск#Вынужденная посадка#Экстренная посадка#Евгений Игишев#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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