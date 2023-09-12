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Published Сегодня, 11:46

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В МЧС рассказали о помощи прибывшим в город пассажирам самолета Сочи-Омск

Без серьезных травм. В МЧС сообщили о помощи прибывшим пассажирам авиарейса Сочи-Омск

12 сентября 2023, 11:46
Фото: Город55

В МЧС рассказали о помощи прибывшим в город пассажирам самолета Сочи-Омск

Сотрудники МЧС и территориального центра медицины катастроф встретили пассажиров экстренно приземлившегося в Новосибирской области самолета на железнодорожном вокзале.

Сегодня, 12 сентября, в Омск отдельным составом РЖД доставили пассажиров, летевших на самолете «Уральских авиалиний» по маршруту Сочи-Омск. К моменту прибытия поезда их ожидали на перроне пять психологов, сотрудники Территориального центра медицины катастроф.

Также пришли просто бойцы, которые, по словам замначальника ГУ МЧС России по Омской области Максима Рыбака, помогут пассажирам авиарейса донести вещи, загрузить их в автобусы или личные автомобили.

«В дальнейшем также готовы оказывать психологическую помощь», — добавил Рыбак.

С пострадавшими в случае выявления каких-либо скрытых травм, продолжат работу на уровне системы здравоохранения. Телефон горячей линии — 8(3812)25-83-26 — работает круглосуточно.

По предварительной информации, обошлось без серьезных травм. Есть только люди, которые получили ушибы, но госпитализация им не требуется.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи-Омск, сегодня утром совершил экстренную посадку в Новосибирской области из-за отказа гидравлики. Город55 выяснил, что борт приземлился недалеко от кладбища.

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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пассажиры#Новости#Рейс#Новосибирская область#Юлия Истомина#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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