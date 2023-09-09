USB и крепления для велосипедов. В Омск привезли новые современные электрички

В конструкции поездов серии ЭП2ДМ использованы системы управления и комплекты электрооборудования российского производства. У современного подвижного состава обновлен не только внешний, но и внутренний облик. Вид салона преобразили с учетом пожеланий пассажиров и перевозчиков, улучшили пассажирские диваны, а также разработали новый дизайн полок для багажа.