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В Омск поступило два современных электропоезда с зарядками для смартфонов

USB и крепления для велосипедов. В Омск привезли новые современные электрички

9 сентября 2023, 09:54
Фото: 1MI

В Омск поступило два современных электропоезда с зарядками для смартфонов

Подвижный состав серии ЭП2ДМ состоит из 4 вагонов полностью отечественной разработки.

О пополнении парка подвижного состава рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Сообщается, что новые электрички обеспечат пассажирам безопасные, качественные и комфортные перевозки.

В конструкции поездов серии ЭП2ДМ использованы системы управления и комплекты электрооборудования российского производства. У современного подвижного состава обновлен не только внешний, но и внутренний облик. Вид салона преобразили с учетом пожеланий пассажиров и перевозчиков, улучшили пассажирские диваны, а также разработали новый дизайн полок для багажа.

В составе появилась современная система кондиционирования, расположенная не только в салонах, но и в тамбурах. Новые электрички также оснащены системами видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и креплениями для велосипедов.

Более того, в новых салонах есть подъемники для инвалидных колясок, а внутри состава предусмотрены места для их крепления. Для маломобильных пассажиров разработаны специально оборудованные санузлы и навигация для пассажиров со слабым зрением.

Отмечается, что обновление состава стало возможным благодаря совместной работе ОАО «РЖД», Правительства Омской области и АО «Омск-пригород». В 2024 году планируется привезти в Омск еще один электропоезд серии ЭП2ДМ, но уже в шести-вагонном исполнении.

В РЖД сообщили о новых правилах в поездах дальнего следования с 1 сентября
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#Омск#Омская область#ОАО РЖД#Поезд#Электричка#РЖД#Железная дорога#Новости#Скоростные поезда#Велосипед#Поезда#Электрички#Анастасия Баянова#Российские железные дороги
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