USB и крепления для велосипедов. В Омск привезли новые современные электрички

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:57
О пополнении парка подвижного состава рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Сообщается, что новые электрички обеспечат пассажирам безопасные, качественные и комфортные перевозки.
В конструкции поездов серии ЭП2ДМ использованы системы управления и комплекты электрооборудования российского производства. У современного подвижного состава обновлен не только внешний, но и внутренний облик. Вид салона преобразили с учетом пожеланий пассажиров и перевозчиков, улучшили пассажирские диваны, а также разработали новый дизайн полок для багажа.
В составе появилась современная система кондиционирования, расположенная не только в салонах, но и в тамбурах. Новые электрички также оснащены системами видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и креплениями для велосипедов.
Более того, в новых салонах есть подъемники для инвалидных колясок, а внутри состава предусмотрены места для их крепления. Для маломобильных пассажиров разработаны специально оборудованные санузлы и навигация для пассажиров со слабым зрением.
Отмечается, что обновление состава стало возможным благодаря совместной работе ОАО «РЖД», Правительства Омской области и АО «Омск-пригород». В 2024 году планируется привезти в Омск еще один электропоезд серии ЭП2ДМ, но уже в шести-вагонном исполнении.