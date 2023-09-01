В 2024 году в Омске приступят к ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Стало известно, что в Омске будут ремонтировать как минимум еще один мост. Речь идет о том, что связывает Кировский и Советский округа. Его начнут реконструировать в следующем году.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Динар Курманов рассказал «Коммерческим вестям», что мост рядом с телецентром также нуждается в ремонте. После введения в эксплуатацию Ленинградского моста будут организованы работы на другом объекте.
По информации главы министерства, уже ведется проектирование, денежные средства заложены. Первым этапом работы занимается компания ООО «Мост». С подрядчиком заключили контракт на сумму 40 млн рублей.
Кроме того, запланирована реконструкция и Комсомольского моста. Документацию к нему готовит ООО «Интермост». Стоиомость контракта составляет 17 млн рублей.