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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

иллюстрация

В 2024 году в Омске приступят к ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра

1 сентября 2023, 09:02
Фото: Город55
иллюстрация
Работы организуют после ввода в эксплуатацию Ленинградского моста.

Стало известно, что в Омске будут ремонтировать как минимум еще один мост. Речь идет о том, что связывает Кировский и Советский округа. Его начнут реконструировать в следующем году.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Динар Курманов рассказал «Коммерческим вестям», что мост рядом с телецентром также нуждается в ремонте. После введения в эксплуатацию Ленинградского моста будут организованы работы на другом объекте.

По информации главы министерства, уже ведется проектирование, денежные средства заложены. Первым этапом работы занимается компания ООО «Мост». С подрядчиком заключили контракт на сумму 40 млн рублей.

Кроме того, запланирована реконструкция и Комсомольского моста. Документацию к нему готовит ООО «Интермост». Стоиомость контракта составляет 17 млн рублей.

На радость всем. В Омске на Ленинградском мосту началась укладка асфальта
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#Город#Транспорт#Ремонт#Омск#Омская область#Реконструкция#Новости#Ремонт моста#Алина Ясинская#Динар Курманов
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