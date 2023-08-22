На радость всем. В Омске на Ленинградском мосту началась укладка асфальта

До этого Шелест говорил, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока, работы идут достаточно стремительно. Каждый день там трудятся по 166 человек. Напомним, что, согласно контракту, подрядчик должен закончить капитальный ремонт моста до конца следующей весны. На проект выделено два млрд рублей.