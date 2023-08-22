На радость всем. В Омске на Ленинградском мосту началась укладка асфальта

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале о том, на каком этапе находится реконструкция Ленинградского моста. К посту он прикрепил соответствующие фотографии.
Подрядная организация «СтройТраст» приступила к укладке асфальта. Рабочие успели сформировать покрытие на площади порядка 1 тыс кв м. Градоначальник отметил, что она может значительно увеличиться в ближайшее время, так как на объекте строители работают в три смены.
До этого Шелест говорил, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока, работы идут достаточно стремительно. Каждый день там трудятся по 166 человек. Напомним, что, согласно контракту, подрядчик должен закончить капитальный ремонт моста до конца следующей весны. На проект выделено два млрд рублей.
Помимо этого в областном центре планируется масштабная реконструкция еще двух мостов — Комсомольского и имени 60-летия ВЛКСМ. До 20 декабря 2023 года будет разработана соответствующая проектная документация.
Добавим, что в прошлом месяце ООО «Стройтраст» застройщика Армана Акопяна завершило строительство развязки у Ленинградского моста. Город55 посмотрел, как обустроили новую территорию.