Пожар в Ингушетии вызвал загрязнение воздуха на Северном Кавказе

По информации, предоставленной администрацией главы Дагестана, за последние несколько дней жители близлежащих районов стали ощущать запах гари, хотя пожаров не было обнаружено. Аналогичные жалобы поступили от жителей Северной Осетии и Астраханской области. Жители Ингушетии и Северной Осетии также ощутили на себе дым и задымление. Региональные органы Роспотребнадзора провели мониторинг качества воздуха.