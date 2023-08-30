Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Пожар в Ингушетии вызвал загрязнение воздуха на Северном Кавказе

30 августа 2023, 09:09
Жители нескольких районов Северного Кавказа продолжают жаловаться на задымление и сильный дым. Возможно, это связано с возгоранием в Ингушетии.

По информации, предоставленной администрацией главы Дагестана, за последние несколько дней жители близлежащих районов стали ощущать запах гари, хотя пожаров не было обнаружено. Аналогичные жалобы поступили от жителей Северной Осетии и Астраханской области. Жители Ингушетии и Северной Осетии также ощутили на себе дым и задымление. Региональные органы Роспотребнадзора провели мониторинг качества воздуха.

Вероятной причиной задымления районов может быть пожар, который начался в Ингушетии, пишет ФедералПресс.

Подпишитесь
Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой
Сегодня, 05:33
В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Сегодня, 04:22
Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело
Сегодня, 08:38
Разваливается по частям. В Омске на набережной Альберта Каримова образовалась дыра
Сегодня, 05:00
Советника Хоценко Дерябина готовятся включить в совет директоров «Зерна Сибири»
Сегодня, 08:12
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Сегодня, 08:30