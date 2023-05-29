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Published Сегодня, 09:22

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Остался без ног. Стали известны травмы составителя поездов, упавшего под вагон

29 мая 2023, 09:22
Фото: Омский следственный отдел на транспорте
Мужчина сорвался под вагон движущегося поезда.
Сейчас мужчина находится в одной из городских больниц, где за его жизнь борются врачи.

Город55 справился о состоянии здоровья 40-летнего составителя поездов, который упал под вагон товарного поезда.

«Мужчину доставили в приемное отделение МСЧ № 9 с травматической ампутации обоих нижних конечностей», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Напомним, сам инцидент произошел в воскресенье, 28 мая. По предварительной версии силовиков, омич сорвался с товарного поезда и упал под один из вагонов. Как выяснил Город55, происшествие произошло на подъездных путях к заводу «Омсктехуглерод» по улице Барабинская, 20, а пострадавший мужчина официально работал в ООО «Промышленно-коммерческий центр «Промжелдортранс».

Сейчас проверку по этому ЧП, как ранее сообщал Город55, проводят в Омской транспортной прокуратуре и в Омском следственном отделе на транспорте.  Следователи и прокуроры выясняют все нюансы произошедшего, в частности как была организована безопасность при проведении маневровых работ.

В Омске работник упал под движущийся поезд
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#Авария#ЧП#Несчастный случай#Железная дорога#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Омсктехуглерод#Василий Попов
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