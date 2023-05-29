Остался без ног. Стали известны травмы составителя поездов, упавшего под вагон

Напомним, сам инцидент произошел в воскресенье, 28 мая. По предварительной версии силовиков, омич сорвался с товарного поезда и упал под один из вагонов. Как выяснил Город55, происшествие произошло на подъездных путях к заводу «Омсктехуглерод» по улице Барабинская, 20, а пострадавший мужчина официально работал в ООО «Промышленно-коммерческий центр «Промжелдортранс».