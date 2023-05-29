Остался без ног. Стали известны травмы составителя поездов, упавшего под вагон

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Город55 справился о состоянии здоровья 40-летнего составителя поездов, который упал под вагон товарного поезда.
«Мужчину доставили в приемное отделение МСЧ № 9 с травматической ампутации обоих нижних конечностей», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, сам инцидент произошел в воскресенье, 28 мая. По предварительной версии силовиков, омич сорвался с товарного поезда и упал под один из вагонов. Как выяснил Город55, происшествие произошло на подъездных путях к заводу «Омсктехуглерод» по улице Барабинская, 20, а пострадавший мужчина официально работал в ООО «Промышленно-коммерческий центр «Промжелдортранс».
Сейчас проверку по этому ЧП, как ранее сообщал Город55, проводят в Омской транспортной прокуратуре и в Омском следственном отделе на транспорте. Следователи и прокуроры выясняют все нюансы произошедшего, в частности как была организована безопасность при проведении маневровых работ.