В Омской области работник завода упал с высоты и получил серьезные травмы

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Калачинске на асфальтобетонном заводе сварщик упал с металлической емкости и получил травмы. 51-летнего мужчину госпитализировали. Инцидент произошел еще 30 марта, но уголовное дело о нарушениях требования охраны труда завели сейчас, сообщили в пресс-службе регионального следкома.
«По версии следствия, днем 30 марта 51-летний электрогазосварщик выполняя сварочные работы на территории асфальтобетонного завода в городе Калачинске упал с высоты металлической емкости. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение Калачинского района», — рассказали следователи.
Ранее Город55 рассказывал о несчастном случае в троллейбусном депо. Во время ремонта контактной сети, рабочего ударило проводами, из-за чего электромонтер упал с автоподъемника на землю. Его доставили в больницу, но от полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался.