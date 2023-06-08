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В Омской области работник завода упал с высоты и получил серьезные травмы

8 июня 2023, 09:16
Фото: 1MI
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Следователи завели уголовное дело.

В Калачинске на асфальтобетонном заводе сварщик упал с металлической емкости и получил травмы. 51-летнего мужчину госпитализировали. Инцидент произошел еще 30 марта, но уголовное дело о нарушениях требования охраны труда завели сейчас, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

«По версии следствия, днем 30 марта 51-летний электрогазосварщик выполняя сварочные работы на территории асфальтобетонного завода в городе Калачинске упал с высоты металлической емкости. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение Калачинского района», — рассказали следователи.

Ранее Город55 рассказывал о несчастном случае в троллейбусном депо. Во время ремонта контактной сети, рабочего ударило проводами, из-за чего электромонтер упал с автоподъемника на землю. Его доставили в больницу, но от полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался.

Электромонтер в троллейбусном депо Омска погиб из-за нарушения ТБ и алкоголя
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Следком#Несчастный случай#Происшествия#Общество#Омск#Омская область#Калачинск
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