В Омской области работник завода упал с высоты и получил серьезные травмы

Ранее Город55 рассказывал о несчастном случае в троллейбусном депо. Во время ремонта контактной сети, рабочего ударило проводами, из-за чего электромонтер упал с автоподъемника на землю. Его доставили в больницу, но от полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался.