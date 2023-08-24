За август на цифровой платформе РЭО реализовано около 9 тысяч тонн вторсырья

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Наибольший объем транзакций был осуществлен товаропроизводителями и импортерами — на их долю приходится более 34% всех пользователей платформы. Затем следуют утилизаторы (30%) и заготовители (17,41%). С конца июля эти компании продали тысячи тонн вторсырья, включая 1815 тонн стекла, 1378 тонн полимеров и 1352 тонны макулатуры.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что на платформе представлен широкий спектр ценных видов вторичных ресурсов, в том числе металлы, стекло и макулатура. Это способствует развитию экономики замкнутого цикла в России и соответствует основным тенденциям отрасли обращения с отходами.
Электронная торговая платформа была запущена в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье. Здесь можно осуществлять куплю-продажу, заключать сделки по переработке и выставлять заказы на исполнение лотов по РОП.
Заур Абдурахимов, руководитель проекта ЭТП, подчеркнул, что среди всего представленного вторсырья 32% составляют полимеры и 20% макулатура, а доли остальных видов не превышают 10%. Платформа регулярно обновляет статистику и анализирует тенденции рынка для улучшения опций, доступных пользователям.
Напомним, ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Цель к 2030 году — сортировка 100% ТКО и снижение на 50% объема отходов, которые подлежат захоронению на полигонах. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.