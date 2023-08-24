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17-летнему омичу потребовалась помощь врачей после ДТП в центре Омска

Пострадал 17-летний пассажир. В центре Омска столкнулись две легковушки

24 августа 2023, 09:04
Фото: Госавтоинспекция Омской области

17-летнему омичу потребовалась помощь врачей после ДТП в центре Омска

Авария произошла на перекрестке улиц Куйбышева и 10 лет Октября.

Сегодня, 24 августа, в первой половине дня на перекрестке улиц Куйбышева и 10 лет Октября произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «ЗАЗ Шанс» ехала по улице 10 лет Октября в сторону центра и не уступила дорогу Nissan Almera, которым управлял 39-летний мужчина.

В результате аварии 17-летнему подростку, ехавшему на пассажирском сиденье «ЗАЗ Шанс», потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#ГИБДД#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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