Пострадал 17-летний пассажир. В центре Омска столкнулись две легковушки

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
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Сегодня, 24 августа, в первой половине дня на перекрестке улиц Куйбышева и 10 лет Октября произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «ЗАЗ Шанс» ехала по улице 10 лет Октября в сторону центра и не уступила дорогу Nissan Almera, которым управлял 39-летний мужчина.
В результате аварии 17-летнему подростку, ехавшему на пассажирском сиденье «ЗАЗ Шанс», потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.