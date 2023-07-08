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Водителя отвезли в больницу. В Омской области на трассе перевернулся внедорожник

8 июля 2023, 05:46
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Омич не справился с управлением и вылетел на автомобиле в кювет

ДТП произошло на автодороге Усть-Ишим — Фокино.

Вчера вечером, 7 июля, около 18 часов в Усть-Ишимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 58-летний водитель Mitsubishi ехал по трассе Усть-Ишим — Фокино, и в районе 33-го километра не справился с управлением. Внедорожник улетел в кювет, а затем перевернулся.

В результате аварии водителя отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Аналогичная авария произошла вчера в Омском районе на трассе Омск — Муромцево. Kia Rio перевернулась, вылетев в кювет. В результате двум пассажирам, 18-летней девушке и 11-летней девочке, понадобилась помощь врачей.

Есть пострадавшие. В Омской области легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся
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#ДТП#Авария#Госавтоинспекция#Полиция#ГИБДД#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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