Водителя отвезли в больницу. В Омской области на трассе перевернулся внедорожник

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Вчера вечером, 7 июля, около 18 часов в Усть-Ишимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что 58-летний водитель Mitsubishi ехал по трассе Усть-Ишим — Фокино, и в районе 33-го километра не справился с управлением. Внедорожник улетел в кювет, а затем перевернулся.
В результате аварии водителя отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Аналогичная авария произошла вчера в Омском районе на трассе Омск — Муромцево. Kia Rio перевернулась, вылетев в кювет. В результате двум пассажирам, 18-летней девушке и 11-летней девочке, понадобилась помощь врачей.