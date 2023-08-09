Пострадали 6 человек. В Омске пассажирской автобус столкнулся с легковушкой

Сегодня, 9 августа, около часа дня в Омске на Левом берегу пассажирский автобус столкнулся с легковушкой «ВАЗ». Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На снимках видно, что на место ДТП прибыли врачи и спасатели.