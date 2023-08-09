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Пострадали 6 человек. В Омске пассажирской автобус столкнулся с легковушкой

9 августа 2023, 09:29
Фото: 1MI
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На Левобережье Омска в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 6 человек

По предварительным данным, в аварии виноват 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ». Он не уступил дорогу автобусу.

Сегодня, 9 августа, около часа дня в Омске на Левом берегу пассажирский автобус столкнулся с легковушкой «ВАЗ». Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На снимках видно, что на место ДТП прибыли врачи и спасатели.

В региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали подробности аварии.

«Водитель 2005 года рождения, выезжая со второстепенной, не предоставил преимущество движения автобусу „Нефаз“. В момент аварии в автобусе находилось 20 пассажиров, шестерым потребовалась помощь врачей», — сообщили в ГИБДД.
Фото: Инцидент Омск
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#Евгений Игишев#Полиция#ДТП#Автобус#Пассажирский автобус#Общество#Город#Происшествия#Омск#Омская область
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