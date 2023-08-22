Виталий Хоценко встретился с аграриями, чтобы обсудить ход уборочных работ

В этом году за время уборочной нужно убрать почти 3 млн гектаров сельскохозяйственных культур, из них 2 млн 136 тысяч гектаров — зерновых и зернобобовых. В том числе 1,5 млн площади приходится на пшеницу. Ещё 356,1 тысячи гектаров составляют технические культуры, 23,8 тысячи гектаров — картофель и овощи, 446,5 тысячи гектаров — кормовые культуры.