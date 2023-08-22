Виталий Хоценко встретился с аграриями, чтобы обсудить ход уборочных работ

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Сегодня на полевом стане акционерного общества «Знамя» собралось более 400 представителей органов власти всех уровней, сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств региона, перерабатывающей промышленности, баз снабжения, потребительских кооперативов, экспертов в сфере земледелия и других.
На площадке Орловского поселения была организована выставка сельскохозяйственной техники. Там же, на территории предприятия «Знамя», продемонстрировали современные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, почвообрабатывающую технику. Поставщиком надежной отечественной техники является «Ростсельмаш». Компания представила свои технические новинки, некоторые из них уже планируется приобрести.
На совещании Виталий Хоценко отметил, что главная задача сельхозпроизводства сейчас — собрать весь выращенный урожай и сохранить его. Так Марьяновском районе уборочная страда уже стартовала.
«От того, как пройдет уборочная, во многом зависит продовольственная безопасность нашего региона и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. Из-за жары в этом году нам пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Но я знаю, что омские аграрии умеют добиваться результатов в любых, даже самых экстремальных условиях. Уверен, и в этом году они сделают все возможное, чтобы собрать традиционные 3 миллиона тонн», — отметил врио губернатора.
В этом году за время уборочной нужно убрать почти 3 млн гектаров сельскохозяйственных культур, из них 2 млн 136 тысяч гектаров — зерновых и зернобобовых. В том числе 1,5 млн площади приходится на пшеницу. Ещё 356,1 тысячи гектаров составляют технические культуры, 23,8 тысячи гектаров — картофель и овощи, 446,5 тысячи гектаров — кормовые культуры.
Сейчас скошено уже 200 тысяч гектаров зерна, намолочено 170 тысяч тонн. Темп уборки на уровне среднемноголетних. Также в этом году отмечен рост применения минеральных удобрений.
«В связи с тем, что в первую очередь убирают наиболее пострадавшие от жары посевы, урожайность пока не высока, но в дальнейшем рассчитываем выйти на уровень не ниже прошлогоднего — 14,6 ц/га. Уверен, передовые хозяйства, как и в прошлом году, получат достойный результат — более 30 центнеров с гектара. На сегодня к уборке урожая подготовлено свыше четырех тысяч комбайнов. Это 98% от их общего количества в регионе. Главное — до октября завершить уборку зерновых», — добавил Виталий Хоценко.
Врио губернатора также поручил главам районов взять на личный контроль ход осенних работ и оперативно решать все возникающие проблемы.
В этом году омские аграрии приобрели 848 единиц техники на сумму более 2,5 млрд. Среди них: тракторы, комбайны, посевные комплексы и другие. В целом на поддержку сельскохозяйственным производителям предусмотрена финансовая поддержка в объеме свыше 2,8 млрд рублей, в том числе 1 млрд 90,2 млн рублей — из областного бюджета, 1 млрд 714,9 млн. рублей — из федерального.
Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа уделил особое внимание теме заготовки кормов. По информации на сегодняшний день сельскохозяйственными организациями и КФХ заготовлено 116,5 тыс. тонн сена. В хозяйствах населения — 78,6% от плана или 445,8 тыс. тонн.
«Заготовка сенажа ведется во всех районах области. Заготовлено 578,4 тыс. тонн или 74,4% от плана. Началась закладка силоса», — сообщил министр.
Омская область считается территорией, способной обеспечить себя основными видами продовольствия и даже поставлять урожай в другие регионы страны. Однако экспортная составляющая все же зависит от качества полученного урожая.
«Объем экспорта зерновых культур из Омской области с начала текущего года составил 462,3 тыс. тонн, что на 31% или 111,6 тыс. тонн больше соответствующего периода 2022 года. Крупнейшими импортерами Омского зерна остаются Казахстан, Киргизия и Китай. Кроме того, с начала года отправлено на экспорт 76,2 тыс. тонн масличных культур, что выше показателя аналогичного периода прошлого года», — рассказал Николай Дрофа.