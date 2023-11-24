gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Сельское хозяйства

Выбрать дату
2023
Виталий Хоценко вручил передовикам сельского хозяйства государственные награды
Награждение работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности прошло сегодня, 24 ноября, в Концертном зале омской филармонии.
24 ноября 2023, 12:20
Виталий Хоценко встретился с аграриями, чтобы обсудить ход уборочных работ
Врио губернатора оценил готовность к проведению главной сельскохозяйственной кампании года на примере Марьяновского района.
22 августа 2023, 10:51
Как 50 Монако. В Омской области от засухи погибло десять тысяч гектаров посевов
24 июля 2023, 07:54
В Омской области стало больше свиней и кур, но меньше коров и коз
Аналитики объяснили, в чем причина увеличения и снижения показателей.
26 февраля 2023, 13:38
2022
Омлет для гурманов. В Омске становится все больше яиц и меньше молока
Местные статистики рассказали о производстве одних из важнейших продуктов.
25 декабря 2022, 11:41
Омским работникам агропромышленного производства подарили 16 автомобилей
Награждение было приурочено к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омской области
3 декабря 2022, 04:01
Страшный пожар на ферме в Омской области унес жизни двоих мужчин
В Омской области выгорела животноводческая ферма вместе с охранниками. Следователи устанавливают причины пожара.
21 ноября 2022, 10:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика