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Сельские территории

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2024
Говорит Дрофа. Стало известно, какой урон нанес паводок посевам в Омской области
Омским аграриям удалось компенсировать часть убытков из-за подтоплений.
20 июня, 03:55
2023
Хоценко рассказал про проекты по благоустройству в рамках акции «Решают люди»
14 декабря 2023, 04:02
Виталий Хоценко вручил передовикам сельского хозяйства государственные награды
Награждение работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности прошло сегодня, 24 ноября, в Концертном зале омской филармонии.
24 ноября 2023, 12:20
Хоценко поздравил омских аграриев со сбором первого миллиона тонн зерна
Это не конечный результат, работы по сбору урожая продолжаются.
15 сентября 2023, 05:09
Виталий Хоценко встретился с аграриями, чтобы обсудить ход уборочных работ
Врио губернатора оценил готовность к проведению главной сельскохозяйственной кампании года на примере Марьяновского района.
22 августа 2023, 10:51
2022
Губернатор Бурков проконтролировал развитие Оконешниковского района
Глава региона побывал в районе с рабочим визитом.
20 мая 2022, 10:04

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