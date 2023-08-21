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Виталий Хоценко пообщался с жителями Центрального округа Омска

Виталий Хоценко пообщался с жителями Центрального округа Омска

21 августа 2023, 11:41
Фото: omskportal.ru
Жители рассказали, какие первостепенные задачи в округе надо решить.

Вместе с ним ответы на вопросы местного значения давали мэр Омска Сергей Шелест, глава округа Амангельды Мендубаев, а также представители команды области и города.

На встрече чаще всего жители поднимали вопросы о газификации, благоустройстве и озеленении. Большинство вопросов было решено сразу, другие переданы органам власти для дальнейшей проработки.

Так, семья участника СВО, проживающая на улице Красных Зорь, рассказала, что к дому подвели все нужные коммуникации для подключения к газоснабжению, осталось только настроить подачу топлива в дом. Виталий Хоценко поставил задачу запустить газ к домовладению в течение двух недель.

Обсуждались и вопросы озеленения. Хоценко согласился, что в городе нужно сажать новые деревья, делать газоны, развивать систему автополива. Он анонсировал создание единого стандарта для благоустройства и зеленого строительства.

Жительница дома по улице 21-я Амурская пожаловалась, что во дворе не хватает детской площадки. Хоценко напомнил, что проблему можно решить через программу местных инициатив.

В пресс-службе областного правительства отметили, что на следующий год будет выделено финансирование местных инициатив жителей до 1 миллиарда рублей, что в 10 раз больше, чем в текущем году. Центральный административный округ получит 100 млн рублей, как и остальные городские округа. Это позволит поддержать 35-40 местных инициатив, выделить до 3 млн рублей на каждый проект.

#Новости#Омская область
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