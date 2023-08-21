Виталий Хоценко пообщался с жителями Центрального округа Омска

В пресс-службе областного правительства отметили, что на следующий год будет выделено финансирование местных инициатив жителей до 1 миллиарда рублей, что в 10 раз больше, чем в текущем году. Центральный административный округ получит 100 млн рублей, как и остальные городские округа. Это позволит поддержать 35-40 местных инициатив, выделить до 3 млн рублей на каждый проект.