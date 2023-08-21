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Неизвестное мясо, ДТП с участием ребенка и рыбалка на миллион. Омск сегодня

21 августа 2023, 15:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города 55.

Новость №1. Омский Россельхознадзор проверил несколько предприятий и нашел полтонны мясной продукции неизвестного происхождения.

В ходе проверки выяснилось, что омская предпринимательница внесла в систему информацию о производстве копчено-вареной тушки бройлера, которая была произведена из свиного отруба и хребтового шпика, что технологически невозможно. Аналогичное нарушение выявили у еще одного ИП. Там куриную копченую грудку, спинки и куриный рулет изготовили из свинины в полутушах.

Мясо неизвестного происхождения. Как омские предприниматели делают курицу из свинины
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Новость №2. После ДТП с участием мотоцикла в селе Знаменское 12-летнюю девочку отвезли в больницу.

Сегодня в Госавтоинспекции сообщили, что во время попытки обгона мотоцикл врезался в легковой автомобиль. В результате происшествия юной пассажирке мотоцикла понадобилась медицинская помощь. Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшего.

Пострадал ребенок. В Омской области мотоцикл влетел в автомобиль
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Новость №3. Браконьеры из Омской области выловили больше тысячи экземпляров пеляди.

Двум мужчинам вынесли приговор на незаконную рыбалку в Исилькуле. Сумма ущерба составила более миллиона рублей. Более того, жители области ловили рыбу сетью, что запрещено законом. В суде рыбакам назначили приговор в виде 2 лет условного срока каждому. Кроме того, фигуранты должны будут возместить всю сумму ущерба.

Порыбачили на миллион рублей. В Омской области вынесли приговор двум браконьерам
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#Рыбалка#Незаконная рыбалка#Уголовное дело#Анастасия Баянова#Итоги дня#Омск#Омская область#Новости#ДТП#Дети#Мясо#Мясные продукты
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