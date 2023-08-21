Неизвестное мясо, ДТП с участием ребенка и рыбалка на миллион. Омск сегодня

В ходе проверки выяснилось, что омская предпринимательница внесла в систему информацию о производстве копчено-вареной тушки бройлера, которая была произведена из свиного отруба и хребтового шпика, что технологически невозможно. Аналогичное нарушение выявили у еще одного ИП. Там куриную копченую грудку, спинки и куриный рулет изготовили из свинины в полутушах.