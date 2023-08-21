Порыбачили на миллион рублей. В Омской области вынесли приговор двум браконьерам

В августе прошлого года мужчины отправились на озеро Камышлово. Рыбаки использовали для ловли сеть, что запрещено законом. Мужчин задержал инспектор рыбохраны. Они успели выловить 1113 экземпляров пеляди, сумма ущерба составила больше 1 млн рублей.