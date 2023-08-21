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Published Сегодня, 05:17

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Порыбачили на миллион рублей. В Омской области вынесли приговор двум браконьерам

21 августа 2023, 05:17
Фото: 1MI
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Двоих омичей осудили за незаконную рыбалку

Мужчины сетью выловили больше тысячи экземпляров рыбы пелядь.

В Исилькуле вынесли приговор двоим местным жителям за незаконную рыбалку, сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В августе прошлого года мужчины отправились на озеро Камышлово. Рыбаки использовали для ловли сеть, что запрещено законом. Мужчин задержал инспектор рыбохраны. Они успели выловить 1113 экземпляров пеляди, сумма ущерба составила больше 1 млн рублей.

В суде рыбакам назначили приговор в виде 2 лет условного срока каждому. Кроме того, фигуранты должны будут возместить всю сумму ущерба.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области пограничники задержали двух мужчин в акватории Иртыша. Рыбаки ловили стерлядь.

Грозит «уголовка». В Омской области задержали браконьеров за незаконную рыбалку
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#Евгений Игишев#Омская область#Суд#Приговор#Уголовное дело#Ущерб#Браконьерство#Происшествия#Омск
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