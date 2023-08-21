Порыбачили на миллион рублей. В Омской области вынесли приговор двум браконьерам

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Исилькуле вынесли приговор двоим местным жителям за незаконную рыбалку, сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В августе прошлого года мужчины отправились на озеро Камышлово. Рыбаки использовали для ловли сеть, что запрещено законом. Мужчин задержал инспектор рыбохраны. Они успели выловить 1113 экземпляров пеляди, сумма ущерба составила больше 1 млн рублей.
В суде рыбакам назначили приговор в виде 2 лет условного срока каждому. Кроме того, фигуранты должны будут возместить всю сумму ущерба.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области пограничники задержали двух мужчин в акватории Иртыша. Рыбаки ловили стерлядь.