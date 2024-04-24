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Дрон

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В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись
24 апреля, 06:33
2023
Спорт и патриотизм. В Омской области появилась первая в России федерация гонок дронов
21 октября 2023, 12:14
Пожар и пять раненных. Что известно об атаке дрона на вокзал в Курске
Инцидент произошел в ночь на 20 августа.
20 августа 2023, 09:50
Омский сенатор рассказал, что ВСУ запускает дроны с территории России
2 августа 2023, 05:39
В Омской области планируют выпускать беспилотные летательные аппараты
Реализацией проекта занимаются два омских вуза.
8 июля 2023, 04:19
Омича оштрафовали на 50 тысяч за запуск квадрокоптера без разрешения
Предприниматель снимал местность с воздуха для дальнейших геодезических работ.
10 апреля 2023, 07:53
В небе над Омском заметили беспилотники. Объясняем, откуда они появились
За уборкой территории на приусадебных участках теперь проследят с воздуха.
4 апреля 2023, 10:34

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