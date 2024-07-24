gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Беспилотник

Выбрать дату
2024
Отец пропавшей в Омске школьницы из Москвы назвал свою версию исчезновения девочки
24 июля, 02:27
Нужно разрешение. В Омской области официально запретили беспилотники
Аппараты будут использовать только в определенных целях.
29 июня, 10:42
Что известно об атаке беспилотников на Крым прошлой ночью
Есть информация, что в результате попытки нападения ВСУ скончался один человек.
21 июня, 12:07
2023
Спорт и патриотизм. В Омской области появилась первая в России федерация гонок дронов
21 октября 2023, 12:14
Беспилотник упал на промышленный объект в Орле, дроны атаковали Москву и Крым
Обзор происшествий по стране за ночь.
17 сентября 2023, 07:49
Омская федерация по гонкам беспилотников получит государственную аккредитацию
8 сентября 2023, 08:24
В Омске разрешили запускать беспилотники. Объясняем, как законно это делать
8 сентября 2023, 08:23
Пожар и пять раненных. Что известно об атаке дрона на вокзал в Курске
Инцидент произошел в ночь на 20 августа.
20 августа 2023, 09:50
Три отмены и четыре задержки. Как изменилось расписание Омского аэропорта
Возможная причина задержки одного из рейсов — попытка атаки беспилотника на Москву.
20 августа 2023, 06:24
Рассказываем, что известно о попытке прорыва на Москву беспилотника 6 августа
Введенные ограничения не коснулись омичей.
6 августа 2023, 09:36
Омский сенатор рассказал, что ВСУ запускает дроны с территории России
2 августа 2023, 05:39
Над омским аэропортом заметили неизвестный беспилотник
1 августа 2023, 04:35
Взрыв и эвакуация. Что известно об атаке беспилотников на Москву 30 июля
Данные официальных источников.
30 июля 2023, 04:58
Пассажиров поезда Омск — Симферополь доставят в Крым на автобусах из-за атаки БПЛА
23 июля 2023, 03:16
В Омской области планируют выпускать беспилотные летательные аппараты
Реализацией проекта занимаются два омских вуза.
8 июля 2023, 04:19
Омичам объяснили, почему над парком летает беспилотник
Это необходимо для реконструкции парка 300-летия Омска.
15 июня 2023, 13:33
В небе над Омском заметили беспилотники. Объясняем, откуда они появились
За уборкой территории на приусадебных участках теперь проследят с воздуха.
4 апреля 2023, 10:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика