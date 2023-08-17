Пошли в кассацию. В Омске минприроды обвиняют в недостаточном контроле регоператора

Из областного бюджета в 2020 году предоставили трансферт на сумму в 231,5 млн рублей, еще столько же на достижение результатов регионального проекта по обращению с ТКО выделили из федерального бюджета. УФК настаивал, что регоператору в августе 2020 года предоставили средства федерального бюджета в размере, превышающем одну треть объема средств, который был предусмотрен соглашением. Но минприроды обосновало это неблагоприятной обстановкой, сложившейся в 2020 году из-за коронавируса. В итоге регоператор получил субсидию в размере 321,5 млн рублей.