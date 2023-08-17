Пошли в кассацию. В Омске минприроды обвиняют в недостаточном контроле регоператора

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Точку в тяжбе Управления Федерального казначейства (далее УФК) по Омской области с минприроды и региональным оператором предстоит поставить кассационному суду. Жалобу УФК на решение Арбитражного суда Омской области от 3 апреля 2023 года и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2023 года приняли в работу 16 августа. Рассматривать ее будут в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, заседание назначено на 12 октября.
Через суд УФК пытается доказать, что областное минприроды в 2020 году не контролировало должным образом мероприятия, связанные с обеспечением непрерывной работы регоператора по обращению с ТКО в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Все это, по мнению УФК, привело к нарушениям при предоставлении населению Омской области коммунальных услуг по обращению с ТКО.
Еще один момент, на который указывало казначейство, это предоставленные недостоверные сведения о фактически достигнутых значениях результатов регионального проекта по состоянию на 1 января 2021 года. На 0,5% было завышено фактическое достижение результата: минприроды сообщало о 95,54%, а УФК — о 95,04%.
«Податель жалобы считает, что ООО „Магнит“ в отчете об охвате населения услугой по обращению ТКО за 2020 год занизило численность населения, неохваченного услугой по транспортированию ТКО, на 8 645 человек, в том числе, по причине невключения 13 населенных пунктов с общей численностью населения 5 609 человек, а также в связи с применением данных о численности населения в 141 населенном пункте по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в количестве 3 036 человек без учета текущего движения населения с 2010 по 2020 год», — говорится в решении 8 арбитражного апелляционного суда.
В апелляционной жалобе УФК также указало, что минприроды исключило ООО «Магнит» из плана финансового контроля и не осуществляло никакого контроля за регоператором.
Из областного бюджета в 2020 году предоставили трансферт на сумму в 231,5 млн рублей, еще столько же на достижение результатов регионального проекта по обращению с ТКО выделили из федерального бюджета. УФК настаивал, что регоператору в августе 2020 года предоставили средства федерального бюджета в размере, превышающем одну треть объема средств, который был предусмотрен соглашением. Но минприроды обосновало это неблагоприятной обстановкой, сложившейся в 2020 году из-за коронавируса. В итоге регоператор получил субсидию в размере 321,5 млн рублей.
Объяснение для непроведенной выездной проверки регоператора у минприроды тоже нашлось. Представители ведомства во время судебного разбирательства заявили, что проверка была назначена на декабрь. Но к этому моменту свою проверку уже организовало Управление федерального казначейства, поэтому минприроды решило отказаться от контрольных мероприятий.
Пока ни один из указанных УФК пунктов не поддержали. Минприроды удается остаться «чистым» в этом деле. Но теперь решение за кассационным судом.
Ранее Город55 рассказывал, что омский министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов назвал выбросы в городе безопасными. По мнению чиновника, ничего страшного не происходит, а журналисты, которые пишут о выбросах, все преувеличивают.