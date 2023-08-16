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иллюстрация

После жалоб для жителей омского поселка Ростовка с сентября запустят новый маршрут

16 августа 2023, 07:16
Фото: Город55
иллюстрация
Прокуратура добилась того, чтобы местные жители могли без проблем добираться в город.

В региональной прокуратуре рассказали о проверке в Омском районе. Сотрудники надзорного ведомства обратили внимание на то, как организовано транспортное обслуживание в поселке Ростовка, где проживает около пяти с половиной тыс человек.

Дело в том, что сельчане неоднократно жаловались на работу общественного транспорта, который курсирует от поселка к Омску и обратно. Как выяснили представители прокуратуры, перевозчик использовал автобусы недостаточной вместимости, а также допускал грубые нарушения, пренебрегая установленным расписанием движения. Из-за этого жители Ростовки часто опаздывали утром на работу в областном центре.

«Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представлений руководителям органов региональной власти, местного самоуправления, а также перевозчику», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, дважды привлекли к административной ответственности директора ООО «Дилижанс». Эта компания отвечала за транспортное обслуживание жителей поселка.

После этих разбирательств региональный минтранс позаботился об организации муниципального транспорта из Ростовки до Омска. С сентября этого года сельчане смогут оценить работу нового маршрута. В профильном министерстве планируют выполнять до десяти рейсов каждый день.

В прокуратуре также рассказали, что при помощи работников ведомства проблемы с транспортом в 2023 году были решены в 36 отдаленных населенных пунктах. За этот год также для удобства жителей региона минтранс добавил 12 новых муниципальных маршрутов. Кроме того, после прокурорских проверок в девять населенных пунктов запустили дополнительные автобусные рейсы.

В Омске на 78 маршрут запустили новые автобусы большого класса
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#Алина Ясинская#Новости#Прокуратура Омской области#Транспорт#Омск#Омская область#Жалобы#Общественный транспорт#Муниципальный транспорт
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