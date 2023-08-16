После жалоб для жителей омского поселка Ростовка с сентября запустят новый маршрут

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В региональной прокуратуре рассказали о проверке в Омском районе. Сотрудники надзорного ведомства обратили внимание на то, как организовано транспортное обслуживание в поселке Ростовка, где проживает около пяти с половиной тыс человек.
Дело в том, что сельчане неоднократно жаловались на работу общественного транспорта, который курсирует от поселка к Омску и обратно. Как выяснили представители прокуратуры, перевозчик использовал автобусы недостаточной вместимости, а также допускал грубые нарушения, пренебрегая установленным расписанием движения. Из-за этого жители Ростовки часто опаздывали утром на работу в областном центре.
«Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представлений руководителям органов региональной власти, местного самоуправления, а также перевозчику», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, дважды привлекли к административной ответственности директора ООО «Дилижанс». Эта компания отвечала за транспортное обслуживание жителей поселка.
После этих разбирательств региональный минтранс позаботился об организации муниципального транспорта из Ростовки до Омска. С сентября этого года сельчане смогут оценить работу нового маршрута. В профильном министерстве планируют выполнять до десяти рейсов каждый день.
В прокуратуре также рассказали, что при помощи работников ведомства проблемы с транспортом в 2023 году были решены в 36 отдаленных населенных пунктах. За этот год также для удобства жителей региона минтранс добавил 12 новых муниципальных маршрутов. Кроме того, после прокурорских проверок в девять населенных пунктов запустили дополнительные автобусные рейсы.