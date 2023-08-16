После жалоб для жителей омского поселка Ростовка с сентября запустят новый маршрут

В прокуратуре также рассказали, что при помощи работников ведомства проблемы с транспортом в 2023 году были решены в 36 отдаленных населенных пунктах. За этот год также для удобства жителей региона минтранс добавил 12 новых муниципальных маршрутов. Кроме того, после прокурорских проверок в девять населенных пунктов запустили дополнительные автобусные рейсы.