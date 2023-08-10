«Магниту» снова отказали в пересмотре судебного решения по «мусорным» тарифам

«Магнит» снова обратился в суд, на этот раз с заявлением о пересмотре решения по новым обстоятельствам. Компания указала, что Арбитражный суд Москвы, 5 декабря 2022 года, признал незаконным и отменил решение ФАС России. В отмененном решении был установлен новый срок исполнения предписания, который стал причиной принятия приказа РЭК Омской области.