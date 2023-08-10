«Магниту» снова отказали в пересмотре судебного решения по «мусорным» тарифам

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Решение Омского областного суда от 16 марта 2022 года удовлетворило исковое заявление прокурора Омской области. Также был признан недействующим приказ Региональной энергетической комиссии «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей ООО „Магнит“.
Так Омский областной суд признал отсутствие экономической обоснованности расходов ТКО. В результате регулирования тарифов, во 2 полугодии 2021 года, произошел их значительный рост, сообщает пресс-служба Омского областного суда.
«Магнит» снова обратился в суд, на этот раз с заявлением о пересмотре решения по новым обстоятельствам. Компания указала, что Арбитражный суд Москвы, 5 декабря 2022 года, признал незаконным и отменил решение ФАС России. В отмененном решении был установлен новый срок исполнения предписания, который стал причиной принятия приказа РЭК Омской области.
Омский областной суд пришел к выводу, что иск прокурора был подан в суд 25 марта 2021 года, то есть до выдачи ФАС России предписания (1 июня 2021). Основания первоначального искового заявления прокурора носят самостоятельный характер и не основаны на решении ФАС России.
С учетом этого определением от 08.06.2023 Омского областного суда в удовлетворении заявления ООО «Магнит» о пересмотре решения по новым обстоятельствам отказано, добавили в пресс-службе областного суда.