Водителя и пассажирку отвезли в больницу. В Омской области мотоциклист улетел в кювет

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Published Сегодня, 11:00
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Вчера 15 августа, в Крутинском районе Омской области мотоциклист вместе с пассажиркой улетели в кювет. ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск.
Полицейские выяснили, что 55-летний мужчина за рулем мотоцикла BMW потерял управление на 440-м километре трассы и вылетел с дороги. В результате водитель и 48-летняя пассажирка получили множественные травмы. Пострадавших отвезли в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.