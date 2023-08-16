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На трассе в Омской области мотоциклист с пассажиркой улетели в кювет

Водителя и пассажирку отвезли в больницу. В Омской области мотоциклист улетел в кювет

16 августа 2023, 11:00
Фото: УМВД России по Омской области

На трассе в Омской области мотоциклист с пассажиркой улетели в кювет

ДТП произошло в Крутинском районе.

Вчера 15 августа, в Крутинском районе Омской области мотоциклист вместе с пассажиркой улетели в кювет. ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск.

Полицейские выяснили, что 55-летний мужчина за рулем мотоцикла BMW потерял управление на 440-м километре трассы и вылетел с дороги. В результате водитель и 48-летняя пассажирка получили множественные травмы. Пострадавших отвезли в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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