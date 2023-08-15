В центре Омска под метромостом столкнулись автомобиль такси и внедорожник

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Омске госавтоинспекторы работают на месте серьезного ДТП на улице Красный Путь прямо перед метромостом. Как передает корреспондент Города55, столкнулись автомобиль одной из таксомоторных компаний и внедорожник Toyota.
Удар пришелся в бок такси, а у внедорожника отлетел бампер и прилично оказалась повреждена передняя часть авто. На месте ЧП были замечены автомобиль противопожарной службы и скорая помощь, однако о пострадавших пока нет никакой информации.
Движение на участке, где произошла эта авария, немного затруднено. Авария пришлась не на час пик, и интенсивность движения мала. Город55 следит за подробностями происходящего.