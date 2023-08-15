Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

ДТП произошло прямо под метромостом

В центре Омска под метромостом столкнулись автомобиль такси и внедорожник

15 августа 2023, 09:24
Фото: Город55
ДТП произошло прямо под метромостом

В Омске под метромостом столкнулись такси и внедорожник Toyota

На месте замечены автомобили ДПС, скорой помощи и пожарной службы.

В Омске госавтоинспекторы работают на месте серьезного ДТП на улице Красный Путь прямо перед метромостом. Как передает корреспондент Города55, столкнулись автомобиль одной из таксомоторных компаний и внедорожник Toyota.

Удар пришелся в бок таксиУдар пришелся в бок такси
Удар пришелся в бок такси
Фото: Город55

Удар пришелся в бок такси, а у внедорожника отлетел бампер и прилично оказалась повреждена передняя часть авто. На месте ЧП были замечены автомобиль противопожарной службы и скорая помощь, однако о пострадавших пока нет никакой информации.

У внедорожника после удара отлетел бамперУ внедорожника после удара отлетел бампер
У внедорожника после удара отлетел бампер
Фото: Город55

Движение на участке, где произошла эта авария, немного затруднено. Авария пришлась не на час пик, и интенсивность движения мала. Город55 следит за подробностями происходящего.

Читайте также:
Ночью на омской трассе водитель авто влетел в компанию на раритетном мотороллереВ Омской области 74-летний пенсионер умер за рулем и влетел в заборВ Омской области 16-летний кавалер покатался с дамой на мопеде до больничной койки
#Василий Попов#ДТП#Полиция#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
Сегодня, 06:22
Нужны решения другого масштаба. Полежаев высказался об Иртыше и омском метро
Сегодня, 10:57
Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу
Сегодня, 10:01
С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
Сегодня, 05:55
Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
Сегодня, 06:07
Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу
Сегодня, 08:57